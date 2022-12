CAMPO SAN MARTINO - Il libro era pronto ed a presentarlo sarebbe stato direttamente l'autore. Un malore improvviso e fatale lo ha reso impossibile. Non un libro autocelebrativo, ma di vita, ricco di insegnamenti per le future generazioni. Si intitola "Gare d'appalto, autobiografia di un dirigente d'azienda", il volume di Luciano Casotto, storico dirigente di Officine Facco. La presentazione, ad un mese dalla scomparsa a 84 anni, era il 23 novembre scorso, è programmata nella sala consiliare del municipio di Campo San Martino, giovedì alle 18,30. Saranno presenti il sindaco Dario Luigi Tardivo, il Cavaliere del lavoro Luigi Finco, socio fondatore dell'azienda di Marsango attiva nell'agroalimentare a livello mondiale e Francesco Mazzonetto, consigliere comunale, che coordinerà l'incontro aperto a tutti e ad ingresso gratuito.

Siria e poi la Libia, i luoghi principali narrati da Casotto. Quelli nei quali ha lavorato per 40 anni, a cominciare dal 1974, come dirigente commerciale, specializzandosi nelle gare d'appalto, trattative dirette coi governi per la fornitura di grandi allevamenti avicoli a livello statale. Un pezzo di storia d'impresa recente che ha avuto ricadute importanti per lo sviluppo del territorio e dell'Italia. Un libro utile anche per chi si approccia a questo lavoro.