Porcia. Morto Angelo Sist, infermiere del Pronto soccorso e creatore della Befana di Rondover

PORCIA (PORDENONE) - È venuto a mancare Luigino Sist, 72 anni, un uomo molto amato e conosciuto nella natia frazione di Rondover. La sua vita è stata una lunga lotta al servizio degli altri, prima come infermiere generico nel reparto ospedaliero e dal 1980 come membro del pronto soccorso. A seguito dell'istituzione della centrale operativa 118 è divenuto parte operante nella gestione delle emergenze. A lui si deve la realizzazione della Befana di Rondover e in molti lo ricorderanno per aver coperto la carica di consigliere di Circoscrizione per la sua amata Palse. Nel 1991 la sua grande passione per l'escursionismo alpino lo ha spinto a fondare il gruppo Creo Montagna, una realtà nata all'interno del Creo (Circolo Ricreativo degli Enti Ospedalieri di Pordenone) assieme ad altri associati ospedalieri.

I funerali avranno luogo domani alle 15 nella Chiesa Parrocchiale di Palse. Seguirà la tumulazione nel cimitero locale. A.C.