Lignano Sabbiadoro. Falciato da un'auto nella notte, muore diciannovenne

LIGNANO - Investito da un'auto nella notte a Lignano: un 19enne di Latisana perde la vita. È successo nella notte appena trascorsa, verso mezzanotte, a Lignano Sabbiadoro in viale Europa, in prossimità dello stadio Teghil.

Il fatto

Per cause in corso corso di accertamento da parte dei carabinieri di Latisana, il giovane pedone, Kevin Murataj, è stato investito da una vettura.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori della sala operativa hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Lignano Sabbiadoro. Il personale sanitario ha preso in carico il giovane e avviato le manovre salvavita. Poi il trasporto al Punto di primo intervento di Lignano dove non è rimasto altro da fare che decretare il decesso.

Il ritrovo

Non è escluso che il 19enne tornasse dalla festa dei maturandi a Pordenone. Moltissimi i ragazzi, oltre un migliaio, sono arrivato nella notte al Mr Charlie, per l'evento. Moltissimi anche i turisti tedeschi e austriaci arrivati per la Pentecoste. Alla centrale operativa dei carabinieri della compagnia di Latisana sono arrivati decine di chiamate di intervento per diversi problemi.