PORDENONE - Quindici giorni di carcere nel 2015 annullati dal Tribunale del Riesame, tre anni di processo e un capo di imputazione chilometrico per frode fiscale e fatture per operazioni inesistenti che nel frattempo si è prescritto, fatta eccezione per una contestazione del 2013. Quest'ultima riguardava una serie di rimborsi spese per viaggi di lavoro, secondo l'accusa indicati per generare passivi fittizi. Stefano Caserta, 56 anni,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati