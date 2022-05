Mancamento mentre guida, perde il controllo dell'auto e investe un ciclista

AVIANO - Un mancamento alla guida, l'auto che invade la corsia opposta e investe un ciclista. E' successo nel primo pomeriggio di oggi, martedì 3 maggio 2022, in via Selva a Giais, frazione di Aviano. Il ciclista, un 59enne di Roveredo in Piano, è stato trasportato all'ospedale di Udine dall'équipe dell'elisoccorso. Non è in pericolo di vita. Illesa l'automobilista, una 64 anni di Aviano che stava rientrando dal lavoro.

In seguito all'urto la bicicletta in fibra di carbonio si è spezzata. Sul posto, per la ricostruzione della dinamica, è intervenuto un equipaggio del Radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Sacile.