Vede il corpo di un motociclista riverso a bordo strada: scattano i soccorsi, l'uomo è gravissimo

ROVEREDO - Allarme lanciato questa mattina presto da un passante che ha notato il corpo di un uomo a bordo strada vicino a una moto. Era privo di sensi.

Succede prima delle 7 a Roveredo in Piano, in via Risorgimento, all'altezza della rotonda. Il passante ha chiamato immediatamente il numero unico di emergenza della regione Nue112 e gli operatori della centrale hanno transitato la chiamata alla sala operativa della Sores. Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato celermente sul posto gli equipaggi sanitari di una automedica e di una ambulanza provenienti entrambe da Pordenone. Attivate subito anche le forze dell'ordine.

La persona ferita è stata portata all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone in condizioni gravissime.