Perde il controllo della Bmw: si schianta e resta incastrato, 42enne in fin di vita

di Paola Treppo

SESTO AL REGHENA (Pordenone) - Gravissimonel primo pomeriggio di oggi, sabato 10 marzo, sulla provinciale 28, intorno alle 14. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, intervenuta per i rilievi, il conducente di unaha perso il controllo della auto che si èSi tratta di un 42enne di Sesto al Reghena che è rimastotra le lamiere contorte. Soccorso dal personale medico dell'elicottero del 112 decollato dalla elibase Hems di Campoformido, è stato stabilizzato e portato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso, inÈ gravissimo ed la sua vita è appesa a un filo. A liberaralo dalle lamiere contorte della Bmw sono stati i vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento che hanno tagliato il tetto della automobile con le pinze oleodinamiche.