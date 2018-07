Scontro tra due auto: una finisce nel fosso: 6 feriti tra cui un bimbo

di Paola Treppo

FONTANAFREDDA (Pordenone) -tra due autovetture poco prima delle 11 di oggi alungo la statale 13 Pontebbana. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale, intervenuta sul posto per i rilievi e la viabilità, due vetture si sono scontrate e una è finita in unSul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della Centrale di Pordenone che hanno messo in sicurezza l'area e liberato una delle due autovetture da un ingombranteche, a causa dell'incidente, era finito sopra il tetto della vettura.. Per i soccorsi sanitari la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto due ambulanze e l'elicottero decollato dalla elibase Hems di Campoformido. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita.