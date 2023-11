Schianto tra due auto nella Statale davanti alle "Sorelle Ramonda": un morto

FONTANAFREDDA - Incidente questa sera, 8 novembre, a Fontafredda. Il bilancio è di un morto. Lo schianto lungo la statale statale 13 all'altezza del negozio di abbigliamento "Sorelle Ramonda" all'incirca alle 20. Due le auto coinvolte una Fiat Seicento e una Clio. Ad avere la peggio l'uomo che era alla guida della Seicento che è stato trasportato in ambulanza nell'ospedale di Pordenone in condizioni gravissime ed è morto subito dopo il suo arrivo in Pronto soccorso.

Era stato inviato anche l'elisoccorso ma è rientrato vuoto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il Suem. Si sono formate code..