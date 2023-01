Scontro tra auto e furgone: due feriti, uno è grave Foto

PORDENONE - Intervento di sanitari e pompieri oggi, 23 gennaio, nel tardo pomeriggio a Pordenone, in via Santorini, per uno scontro tra due auto. I pompieri hanno collaborato con i sanitari e quindi messo in sicurezza le vetture e un palo della pubblica illuminazione che era stato abbattuto.

Uno dei conducenti è stato quindi elitrasportato presso l'ospedale di Udine, mentre il secondo è stato ospedalizzato a Pordenone. Sul posto anche la Polizia Locale.