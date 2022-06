AVIANO - Un 19enne è stato soccorso nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 30 giugno, sulla strada pedemontana ad Aviano. Stava percorrendo in moto la ex provinciale 29, quando ha perso il controllo ed è uscito di strada finendo la corsa in mezzo alla boscaglia. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti.

Il ragazzo è stato portato in ambulanza all'ospedale di Pordenone. Sul posto stanno operando i carabinieri della stazione di Fontanafredda.