Frontale fra una Panda e una Kia, donna di 66 anni muore mentre torna a casa, due feriti gravi

MORSANO AL TAGLIAMENTO - Una donna di 66 anni, residente a Morsano al Tagliamento, ha perso la vita questa sera, lunedì 11 ottobre, in un incidente stradale frontale. Era alla guida di una vecchia Fiat Panda, rientrava a casa, quando per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Cordovado, si è schiantata contro una Kia Sportage con a bordo due uomini gravemente feriti. L'incidente è accaduto verso le 21.15 a Bando, sulla sp 8, la strada che collega la frazione di Morsano a Gleris.

APPROFONDIMENTI LUTTO A CHIOGGIA E PADOVA Chioggia, morto il vigile Massimo Boscolo. Vittima di un incidente... PADOVA Vigile morto in servizio, i colleghi depongono fiori sul luogo della... CASAL DI PRINCIPE Caserta, morto il 15enne investito da un'auto contromano domenica...

La vittima si chiamava Luciana Dean, aveva 66 anni. Stava rientrando a Morsano, dove viveva con il marito impresario edile, quando è entrata in collisione con la Kia Sportage con a bordo di due amici di Arzene, uno dei quali è un carabiniere in congedo, M.C. le sue iniziali. In seguito all'impatto l'auto con alla guida Luciana Dean ha finito la corsa nel fosso che costeggia un campo di mais.

Sulle cause del frontale sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Cordovado, che ieri sera guidati dal comandante Cristian Capovilla si sono occupati fino a tarda ora dei rilievi. L'incidente è avvenuto verso le 21.15. In seguito allo scontro la Panda ha riportato danni gravissimi alla parte anteriore, soprattutto dal lato della conducente. I Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito, allertati poco dopo le 21.15, hanno fornito supporto al personale sanitario e messo in sicurezza i due mezzi incidentati. La notizia dell'incidente si è subito sparsa nella piccola comunità di Morsano.



A Bando è arrivato il sindaco Giuseppe Mascherin, che ha portato le condoglianze al marito e al figlio della vittima, anche loro arrivati sul posto. «Sono molto dispiaciuto per la signora e i suoi familiari - ha detto il sindaco - Sono persone benvolute nella comunità di Morsano, hanno il nostro sostegno, siamo tutti vicini in questo drammatico momento».