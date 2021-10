Vigile morto in servizio, i colleghi depongono fiori sul luogo della tragedia

PADOVA - Non ce l'ha fatta Massimo Boscolo, agente di polizia rimasto gravemente ferito sabato scorso, 9 ottobre 2021, in un incidente sul lavoro alla Mandria: mentre stava scortando il team handbike fondato da Zanardi si è scontrato con un un'auto. L'incidente è avvenuto a Padova. Massimo ha lottato per due giorni fra la vita e la morte, purtroppo oggi è deceduto. Aveva solo 34 anni ed era di Chioggia. Tanti i colleghi che in queste ore si erano stretti intorno a lui per dargli forza, sostegno e coraggio. Al suo capezzale c'era anche il fratello Davide che, giusto un mese e mezzo fa, ha passato lo scritto del concorso per l'assunzione di 20 nuovi vigili bandito dal Comune per cui le prime assunzioni dovrebbero scattare entro la fine dell'anno.