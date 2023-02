Incidente stradale a Pordenone, violento scontro tra furgone e bici: grave il ciclista

PORDENONE - Incidente nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 22 febbraio, in via delle Caserme a Pordenone, dove una persona in sella a una bicicletta si è scontrata con un furgone, rovinando malamente a terra. Dopo la chiamata al Nue112, sul posto è stata inviata un'automedica e un'ambulanza. Gravi le ferite riportate dal ciclista, che è stato preso in carico dalle equipes sanitarie e trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Per quanto di competenza, intervenuta anche la Polizia locale, che chiarirà la dinamica dello scontro.