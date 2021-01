Scende dal bus e attraversa la strada: donna di 53 anni travolta e uccisa da un'auto

PORDENONE - È scesa dall'autobus per attraversare la strada e andare al lavoro, Maria rimane investita da un auto e muore. La tragedia si è consumata ieri sera in zona Comina a Pordenone. Maria Ianos, 53 anni originaria dell'Honduras ma residente a Cordenons, è stata investita ieri sera da una Citroen C3 condotta da una donna di 38 anni di Pordenone.

Incidente a Pordenone

Non erano ancora le 21 quando la 53enne è scesa dall'autobus di linea alla fermata lungo la strada provinciale 7, che l'aveva portata in Comina per recarsi in una abitazione vicina dove lavora come badante. Quando la donna ha attraversato la strada, in prossimità di via Barcis, è sopraggiunta l'utilitaria che l'ha investita, scaraventandola sull'asfalto. Sul posto, non distante dal confine con Roveredo, sono arrivati i sanitari inviati dalla Centrale operativa del Sores di Palmanova. Purtroppo ogni tentativo di salvarle la vita non è servito. La donna è praticamente deceduta nell'impatto. Tutto è ora al vaglio della Polizia locale.

