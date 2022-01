CANEVA (PORDENONE) - Un volo di oltre dieci metri e l'auto che atterra ribaltandosi ruote all'aria nel greto del torrente Fontanagal. La fine dell'anno, per G.B., 55 anni, residente a Fontanafredda, è stata segnata da una grande fortuna. Da quell'auto è uscito illeso, da solo, senza bisogno di aiuto, e ha poi chiamato il carro-attrezzi per recuperare la sua macchina.



L'incidente è accaduto attorno alle 18.15 di venerdì. L'uomo era andato a trovare alcuni amici nella zona di Sarone prima di prepararsi per la festa di Capodanno. Stava poi rientrando a casa, percorrendo la strada del Cansiglio, al volante della sua Mercedes, quando in un tratto in discesa, forse a causa della nebbia e dell'asfalto viscido, ha perso il controllo del mezzo mentre stava affrontando la curva in prossimità del torrente. L'auto ha proseguito la sua corsa infilandosi in una strada sterrata, a lato del guard rail, ed è poi precipitata nel greto del torrente, che in questo periodo è in secca. Le piante che crescono sulla sponda del corso d'acqua hanno attutito l'impatto, sicuramente forte dopo un volo di oltre dieci metri. G.B., rimasto intrappolato nell'abitacolo a testa in giù, è riuscito a sganciare la cintura di sicurezza e a uscire autonomamente dal veicolo. È stato lui stesso a contattare il soccorso stradale, ma per recuperare il mezzo si è reso necessario chiedere l'intervento dei Vigili del fuoco di Pordenone e del distaccamento di Maniago. Soltanto utilizzando la loro autogrù sarebbe stato possibile rimuovere l'auto, finita sul fondo del torrente Fontanagal.



I pompieri hanno lavorato dalle 21 alle 23 per assicurare la macchina all'autogrù e sollevarla in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Caneva, che hanno provveduto a chiudere la strada al traffico, affinché nessuno intralciasse le operazioni di recupero. L'automobilista, come appurato dai militari, era sobrio. A causare l'incidente sono state, con ogni probabilità, le condizioni meteo e la strada bagnata e resa scivolosa dall'umidità.