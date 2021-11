Cacciatore spara e colpisce al volto un 19enne: denunciato e sequestrati i suoi 9 fucili

BUJA - I carabinieri delle stazioni di Buia e Osoppo (Udine) hanno individuato un cacciatore che domenica all'interno di una riserva di caccia aveva esploso un colpo di fucile i cui pallini avevano colpito, ferendolo al volto in maniera non grave, un giovane di 19 anni di Forgaria del Friuli, che in quel momento stava passeggiando con la fidanzata e il loro cane, anch'essi attinti dai pallini, ma senza conseguenze.

Si tratta di un operaio di 45 anni, residente a Buja, che è stato deferito in stato di libertà per lesioni colpose. Il fucile utilizzato per la battuta di caccia e le munizioni sono stati sequestrati assieme ad altri 8 fucili regolarmente detenuti dall'uomo.