È stato individuato dai carabinieri l’anziano che lunedì, alla guida di una Bmw X8 aveva urtato un passeggino nel parcheggio della Conad di via De Zan ad Aviano, facendo cadere a terra una bimba di appena undici mesi. Si tratta di un cittadino italiano 85enne residente all’estero da molto tempo ma che sovente ritorna in zona. Non si era accorto di nulla mentre faceva manovra per uscire dal suo stallo di sosta dopo la spesa al supermercato.



CHIUSO IL CERCHIO



L’anziano è stato rintracciato anche grazie alle telecamere di sorveglianza del Comune di Aviano e degli esercizi commerciali di via De Zan. Minuti di girato che sono stati acquisiti e studiati dai carabinieri negli ultimi giorni. Proprio perché è apparso chiaro come l’anziano non si sia accorto di aver urtato qualcosa durante la sua manovra, non si procederà per omissione di soccorso, ma solamente ai sensi del codice della strada. Tradotto, una multa per una manovra improvvida e nulla più. Spetterà eventualmente alla madre della bambina sporgere denuncia per lesioni. La piccola di undici mesi era ruzzolata a terra dopo l’impatto e aveva riportato alcune escoriazioni. Un quadro risolvibile con una prognosi di soli cinque giorni, fortunatamente. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, l’anziano avrebbe urtato prima la madre della piccola, la quale cadendo avrebbe poi fatto cadere il passeggino.



I FATTI



Una manovra in sé nemmeno sbagliata. Una semplice retromarcia per uscire dal parcheggio del supermercato, in questo caso del Conad di via De Zan, in centro ad Aviano. Alle spalle dell’auto, però, c’era un passeggino con una bimba di appena undici mesi. Al suo fianco la mamma. L’impatto tra l’auto e il passeggino è stato inevitabile e la piccola è caduta a terra di lato. Fortunatamente l’impatto è stato lieve, dal momento che la velocità della retromarcia era molto bassa. Per la bimba, oltre alla paura, solamente qualche escoriazione. Per la mamma, invece, attimi di vera apprensione. I militari dell’Arma avevano già potuto visionare i filmati delle telecamere di sorveglianza fatte installare nella zona dal Comune di Aviano nelle prime ore dopo l’incidente. Ci è voluto più tempo, invece, per acquisire i filmati girati dai sistemi di videosorveglianza legati alle attività commerciali di via De Zan.

Il cerchio si è potuto chiudere in pochi giorni e per l’anziano che non si era accorto di urtare una madre con il passeggino facendo retromarcia nel parcheggio del supermercato è scattata la contestazione ai sensi del codice della strada.