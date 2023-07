AVIANO - Una manovra in sé nemmeno sbagliata. Una semplice retromarcia per uscire dal parcheggio del supermercato, in questo caso del Conad di via De Zan, in centro ad Aviano. Alle spalle dell'auto, però, c'era un passeggino con una bimba di appena undici mesi. Al suo fianco la mamma. L'impatto tra l'auto e il passeggino è stato inevitabile e la piccola è caduta a terra di lato. Fortunatamente l'impatto è stato lieve, dal momento che la velocità della retromarcia era molto bassa. Per la bimba, oltre alla paura, solamente qualche escoriazione. Per la mamma, invece, attimi di vera apprensione.

IL CASO

Un impatto lieve, come detto. Apparentemente così lieve da impedire all'anziano che era alla guida dell'auto, una Bmw X8 di dimensioni notevoli, di accorgersi dell'accaduto. La macchina che secondo i primi rilievi avrebbe una targa straniera, si è infatti allontanata come se nulla fosse. Proprio per questo motivo si sono messi al lavoro già da ieri mattina, quando sono avvenuti i fatti nel parcheggio della Conad, i carabinieri di Aviano, nel tentativo di rintracciare l'anziano che era alla guida della Bmw X8.

I RILIEVI

I militari dell'Arma ieri hanno già potuto visionare i filmati delle telecamere di sorveglianza fatte installare nella zona dal Comune di Aviano. Secondo le prime ricostruzioni la dinamica sembrerebbe chiara: l'anziano non si sarebbe accorto di aver urtato il passeggino con a bordo la bimba di undici mesi. E anche se rintracciato non rischierebbe la denuncia per omissione di soccorso, ma potrebbe andare incontro solamente ad una richiesta di risarcimento e alle sanzioni figlie del Codice della strada. Devono ancora essere visionate, invece, le telecamere delle attività commerciali.