Perde il controllo dell'auto e finisce gomme all'aria nel parco dei Caduti

di Paola Treppo

SACILE e PRATA (Pordenone) - Bruttodove un ragazzo di 26 anni, del posto, ha perso il controllo della macchina che prima è andata a sbattere contro un cippo di cemento, abbattendolo, e poi è finita gomme all'aria all'interno del giardino dove sorge il, in viale Trieste.La fuoriuscita autonoma si è verificata il 7 aprile scorso, intorno a mezzanotte e mezza; sul posto, allora, erano intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sacile, per rilievi e accertamento. Il giovane conducente era stato soccorso ed era stato sottoposto anche all'alcoltest che poi è risultato positivo: il ragazzo guidava l'auto in. Così, nei giorni scorsi, gli è statadi guida e la vettura, una utilitaria che non era sua, è stata affidata a un terza persona.​I militari dell'Arma di Sacile hanno pizzicato anche altre due persone alla guida in stato di alterazione dovuto alla assunzione eccessiva di bevande alcoliche; nel primo caso si tratta di un uomo di 36 anni diche lo scorso 5 maggio, poco prima delle 5 di mattina, a Brugnera, in via Ponte di Sotto, è stato fermato per un normale controllo su strada ed è risultato positivo all'; la sua licenza di guida è stata immediatamente ritirata e i veicolo, che non era di sua proprietà, è stato affidato a un'altra persona.A finire nei guai, poi, un ragazzo di 28anni di Cordenons che all'una e mezza di notte del 5 maggio scorso, è stato fermato a Sacile, sul tratto della strada statale 13che in questo tratto prende il nome di viale Matteotti; per lui l'etilometro ha evidenziato valori superiori a quelli consentiti dalla legge e la patente, di conseguenza, è stata subito ritirata, mentre il veicolo è stato affidato al proprietario.