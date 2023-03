Incidente sulla A28, sbanda con la Jeep e finisce sotto il guardrail: la conducente illesa per miracolo

BRUGNERA - Una sbandata, la Jeep Cherokee che percorre una quarantina di metri sulla corsia di emergenza e poi si infila sotto il guard rail dell’A28, nel tratto tra Sacile e Godega Sant’Urbano, nel territorio comunale di Codognè. I soccorritori parlano di un «miracolo», perché il guard rail ha aperto la macchina come fosse una scatoletta di tonno, sventrandola dal cofano fino al tettuccio e sfiorando spalla e testa della 72enne M.C.M., medico residente a Brugnera che ieri mattina stava rientrando a casa dopo aver trascorso il fine settimana in provincia di Rovigo, a Trecenta, paese di cui è originaria.



La donna - a parte qualche escoriazione - è rimasta illesa. L’incidente si è verificato poco dopo le 10. Quando i poliziotti della Polstrada di Spilimbergo l’hanno raggiunta, li stava aspettando in strada. È uscita da sola dall’abitacolo, stava bene, anche se i soccorritori arrivati in ambulanza hanno comunque ritenuto di accompagnarla in pronto soccorso per qualche accertamento.Non ci sono altri mezzi coinvolti nell’incidente.