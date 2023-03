A27, perde il controllo del suv e s'infilza nella cuspide del guardrail: conducente ferito e Bmw sventrata

TREVISO - Perde il controllo in autostrada e si infilza nella cispide del guardrail. Alle 13:30 di oggi, 20 marzo, in A27 subito dopo il casello di Treviso Sud in direzione Venezia, un automobilista dopo aver perso il controllo della sua Bmw è andato a impattare contro la cuspide del guardrail in parte penetrato nell’abitacolo. Il conducente è rimasto ferito. I vigili del fuoco accorsi da Treviso, hanno messo in sicurezza il Suv, mentre il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del 118 per essere trasferito in ospedale. Intervenuto il personale della Polstrada e di Autovie Venete.