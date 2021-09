AVIANO - Un pensionato di 94 anni ha dimenticato la pentola sul fuoco mentre lavorava nell'orto e bruciato la cucina. A dare l'allarme, verso le 17.30 di oggi, martedì 7 settembre 2021, è stato un vicino di casa. L'incendio è scoppiato in una vecchia corte che si trova in via Trieste nella frazione avianese di Marsure.

