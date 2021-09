Avvolta dal fuoco dei fornelli mentre cucina in casa: pensionata è gravissima

PADOVA - Dramma ad Abano Terme dove è intervenuto il Suem 118 nell’abitazione di una donan di 94 anni, C. E., vedova e pensionata: poco prima, mentre stava preparando il pranzo in cucina, per cause accidentali, si era appoggiata su un fornello venendo avvolta dalle fiamme.

Ha preso fuoco il coprispalle che indossava. La donna, soccorsa dal personale medico, veniva trasportata all’ospedale civile di Padova è ricoverata, in prognosi riservata. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Abano.