Scoppia l'incendio in garage: tenta di spegnerlo e resta ustionato

di Paola Treppo

SACILE (Pordenone) - Tenta di spegnere da solo undivampato nele resta; è successo intorno alle 9.30 di oggi, martedì 8 maggio, a, in viale Repubblica. Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, è scoppiato nell'autorimessa e si è esteso alla vettura che era stata posteggiata in quel punto.Poi le fiamme hanno raggiunto una tettoia e hanno danneggiato anche parte dell'abitazione adiacente e parte di un'altra casa. Al levarsi delle prime colonne di fumo, il proprietario dell'immobile ha cercato di intervenire da solo per spegnere l'incendio ed è rimasto ustionato, per fortuna in maniera non grave. Ingenti i. Sul posto sono giunti i vigili deldel Comando di Pordenone con una prima partenza, una botte e il funzionario di guardia. In viale Repubblica anche il personale sanitario di una ambulanza che ha soccorso l'uomo ustionato.