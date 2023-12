Colonna di fumo, scatta l'allarme: fiamme nella sede dei bikers Hells Angels

FONTANAFREDDA - Un incendio è scoppiato verso le 10 di questa mattina, mercoledì 20 dicembre, nella sede dell'associazione Hells Angels MC Pordenone,, in via Malignani 25 a Fontanafredda. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco di Pordenone e di Maniago. L'incendio, che si è sviluppato al piano superiore del casolare utilizzato dai bikers per le loro riunioni e feste, è già stato domato. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause. A segnalare la colonna di fumo sono stati alcuni testimoni. Il casolare è disabitato e al momento del rogo non c'era nessuno all'interno.