Incendio in fabbrica: verniciatura e deposito vernici finiscono in cenere

di Paola Treppo

PASIANO DI PORDENONE - Vastoin unaa Cecchini dinel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 luglio, intorno alle 13.30. Il rogo si è sviluppato in un opificio che sorge al civico 110 di via Galoppat.Al levarsi delle prime colonne di fumo è scattato l'allarme e in azienda sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco dalla centrale di Pordenone e due dal Comando dei pompieri di Treviso. Hanno lavorato nello spegnimento 16 operatori che sono riusciti a contenere l'incendio e a evitare la propagazione delle fiamme che avrebbero potuto raggiungere eattigui.L'incendio ha interessato una verniciatura e un deposito di vernici. Alle 16 di oggi l'incendio era sotto controllo e sono in corso le attività di messa in sicurezza.. Sul posto i carabinieri della stazione di Prata di Pordenone. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Nessuno è rimasto ferito.