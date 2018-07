A fuoco l'impianto che recupera gli scarti di vernice: rogo alla Atlantis

di Paola Treppo

AZZANO DECIMO (Pordenone) -nella notte nella aziendaSrl, nella zona industriale di, in via Crosera. Erano le 21 di ieri, venerdì 27 luglio, quando è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i pompieri.Per cause in corso di accertamento, a prendere fuoco è stato l'e l'annesso. Si tratta di una macchina che viene utilizzata per recuperare gli scarti della lavorazione e ridurre così l'immissione nell'ambiente dei residui di produzione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Pordenone e del Distaccamento di San Vito al Tagliamento, con quattro squadre. In quel momento in azienda c'erano sette persone; nessuno è rimasto ferito o intossicato.La produzione è stata sospesa temporaneamente e riprenderà nella giornata di oggi. Sul posto è intervenuto anche il personale dell'Arpa per una verifica sulle condizioni della: per fortuna non si è registrato alcun problema di. Il tempestivo intervento dei pompieri, che hanno terminato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza intorno alle 3 di oggi, ha evitato che l'incendio si estendesse all'interno del capannone della Atlantis, limitando quindi di molto i danni all'azienda.