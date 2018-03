Subaru ha un guasto e prende fuoco in A28: automobilista fugge in tempo

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FONTANAFREDDA e PORCIA (Pordenone) - Auto in fiamme lungo lanel tratto dellacompreso tranella tarda mattinata di ieri, lunedì 5 marzo, poco dopo le 11 e 30.Per cause in corso di accertamento da parte dei pompieri e della polizia stradale, intervenuti sul posto, una autosi è incendiata, probabilmente per undi natura elettrica. Il conducente della Subaru, che stava viaggiando in direzione, è riuscito a posteggiare la vettura in una piazzola di sosta e a mettersi in salvo uscendo dall'abitacolo.L'uomo, che viaggiava solo, ha cercato di spegnere da solo l'incendio usando une ha chiamato i pompieri, come hanno fatto anche altri automobilisti in transito in quel momento lungo la autostrada. Dopo poco è giunta una squadra dei vigili del fuoco del Comando dicon una autobotte; i pompieri hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'auto. Ad andare a fuoco tutta la parte anteriore della vettura sportiva.