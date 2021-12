Torna a creare timore per i possibili disagi il nodo legato alla carenza delle Guardie mediche sul territorio. Un grido d’allarme per i disagi che potrebbero derivare dal previsto stop delle sedi di Guardia medica nell’area montana. Sia in Valcellina che nella Val d’Arzino dal prossimo primo gennaio infatti, come annunciato dall’Asfo, gli ambulatori dei medici di guardia saranno chiusi. Il che significa che il servizio notturno e festivo di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati