Giro d'Italia, il friulano Alessandro De Marchi nuova maglia rosa. «Commosso, un premio per i mille tentativi»

SESTOLA - Lo statunitense Joseph Dombrowski vince la quarta tappa del Giro d'Italia. Il ciclista dell'UAE Team Emirates si è imposto per distacco nella tappa di 187 chilometri da Piacenza a Sestola (Modena), con il primo arrivo in quota a 1.020 metri. Dombrowski ha chiuso davanti ad Alessandro De Marchi (Israel Start-up Nation), con 13' secondi di distacco e a Filippo Fiorelli (Bardiani Csf Faizané) +27'.

Alessandro De Marchi, di Buja, 35 anni il prossimo 19 maggio, prende così la maglia rosa di leader con un tempo totale di 13 ore 50'44 davanti a Dombrowski, +22'.

Le prime parole della maglia rosa

«Mi viene da piangere. È un piccolo premio per i mille tentativi di questi quindici anni di carriera. Cercherò di godermi al massimo questo momento». Sono le prime parole, ai microfondi di Raisport, di Alessandro De Marchi, il "rosso di Buja" nuova maglia rosa dopo il secondo posto sull'arrivo di Sestola dietro allo statunitense Joe Dombrowsky. «A chi la dedico? Ad Alessandro De Marchi e a sua moglie Anna. Non so cosa sta succedendo ora a Buja, so cosa potrà succedere quando torno», ha aggiunto il ciclista friulano.