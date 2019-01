Gattile dopo otto anni non è finito: spesa di 350.000 euro, non bastano

di Lara Zani

PORDENONE - Una storia lunga otto anni. Per ora. Sembra infatti senza fine il percorso a ostacoli che dovrebbe portare al completamento del gattile di via Bassa del Cuc, avviato dalla precedente amministrazione nel 2010, poi arenatosi e che anche con l'attuale amministrazione ha subito diversi rinvii. Di un gattile si era cominciato a parlare nel 2010, e nel marzo di quell'anno era arrivato il via libera al progetto da parte del Consiglio comunale: il progetto preliminare per una struttura di ricovero temporaneo dei gatti era firmato...