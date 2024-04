PORDENONE - Ha lasciato l'automobile parcheggiata in via Ellero, una strada che si trova nella zona industriale di Aviano, con la borsetta all'interno. Una delle cose che da sempre le forze dell'ordine e non solo consigliano di non fare per evitare spiacevoli conseguenze. Così è stato e questa volta vittima del ladro di turno è stata una militare statunitense in servizio nella base aerea dove è di stanza il 31esimo Fighter Wing.

Cosa c'era nella borsa

Non si sa cosa contenesse la borsetta e se, oltre a soldi, documenti e carte di credito, ci fosse anche un pass di accesso all'area militare. Situazione che in casi come questi accade abbastanza spesso. È successo nel tardo pomeriggio di sabato, intorno alle 18.30, quando la zona industriale non è certamente trafficata come accade invece durante i giorni lavorativi.

L'episodio

Qualcuno ha visto la vettura, probabilmente ci ha buttato l'occhio dentro e ha visto la borsetta. Da lì alla spaccata il passo per il ladro (o i ladri) è stato breve, poi ha arraffato quello che gli interessava ed è fuggito. Le auto dei militari e dei civili della base da tempo, per questioni di sicurezza non hanno più le targhe dell'Afi, ma quelle italiane. La tipologia delle vetture utilizzate dagli statunitensi le fanno pwerò comunque riconoscere ugualmente a prima vista. La militare ha sporto denuncia dell'accaduto ai carabinieri, ma non ha quantificato il danno che ha subito con il furto.