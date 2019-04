Rubavano gasolio dagli automezzi nei cantieri: coppia colta in flagrante

PORDENONE - Due uomini, cittadini italiani, rispettivamente di 36 e 38 anni, di San Vito al Tagliamento, sono stati arrestati in flagranza di reato, dai Carabinieri della locale stazione, per il reato di furto aggravato. I due sono accusati di aver compiuto otto furti nei cantieri cittadini di Torricella, Canedo, viale San Giovanni e via Porchiarina, da dove hanno rubato un totale di 460 litri di gasolio.



Dopo aver attivato un costante monitoraggio dei due uomini indiziati, anche con ausili tecnici, nella notte tra sabato e domenica scorsi, i militari dell'Arma li hanno pedinati e bloccati sul ponte sul fiume Reghena, dopo che avevano appena perpetrato l'ennesimo furto di gasolio e si stavano accingendo ad effettuarne un secondo, nelle vicinanze. Su disposizione della Procura della Repubblica di Pordenone, i due sono stati accompagnati nelle loro residenze dove sono stati posti agli arresti domiciliari.

