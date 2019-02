Raffica furti città, bersagliata via del Maglio

di Alberto Comisso

PORDENONE - Ondata di furti a Pordenone. Dopo un periodo apparentemente tranquillo i mesi più critici sotto il profilo dei 'colpi'' in casa e appartamenti sono novembre e dicembre i ladri sono tornati a colpire in città. Almeno cinque quelli commessi nei giorni scorsi ma soltanto per uno, almeno per ora, è stata sporta regolare denuncia. Si tratta di quello avvenuto lunedì in via Maglio, al terzo piano di un condominio. In un appartamento sono stati rubati orologi e borse di marca per un valore complessivo di 5mila euro. I rilievi, condotti dalla polizia di stato intervenuta sul posto con una 'volante'' attorno alle 20, non avrebbero evidenziato segni effrazione su porte ed infissi.