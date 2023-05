Fiamme scatenate da un fulmine, incendio nel bosco sopra l'abitato di Pinedo

CLAUT - Incendio al bosco di Claut. Le fiamme si sono alzate oggi pomeriggio, 7 maggio, e sono stati subito allertati i vigili del fuoco intervenuti con i distaccamenti di Maniago e di Spilimbergo e la sala operativa regionale della protezione civile del Friuli Venezia Giulia, per domare l'incendio boschivo e mettere in sicurezza l'area interessata dal fuoco. L'incendio è scoppiato in area montana, sopra l'abitato di Pinedo, nel territorio comunale di Claut, dove in quel momento stava piovendo. A scatenare le fiamme un fulmine. Il rogo è stato subito contenuto. Nessun danno a cose o a persone.