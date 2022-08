Un fulmine scatena un incendio in un'azienda agricola, distrutti 1500 quintali di paglia

VILLA DEL CONTE - Ieri sera, 28 agosto, dopo le 22 un incendio si è sprigionato nell'area di un'azienda agricola di via Sant'Anna a Villa del Conte. A provocare il rogo sarebbe stato un fulmine che avrebbe colpito un mezzo agricolo presente nel ricovero attrezzi dove si trovavano 300 balle di paglia rettangolari per oltre 1500 quintali di prodotto. Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza. I pompieri sono arrivati da Cittadella e da Padova con un’autopompa, 2 autobotti e 9 operatori. A seguire in presa diretta l'intervento è giunto anche il sindaco Antonella Argenti. Non si registrano feriti e il bestiame dell'azienda è in salvo. Indagini in corso per fugare qualsiasi dubbio sulle cause dell'incendio. Nella giornata odierna sarà possibile fare una stima dei danni. L'intervento di messa in sicurezza è terminato nella mattinata odierna.