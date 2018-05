Emanuele e Pierangelo, i due piloti pordenonesi nella pattuglia delle Frecce Tricolori

di Mirella Piccin

PORDENONE - La stagione Acrobatica 2018 delle Frecce Tricolori è partita e le vedrà impegnate con Airshow e sorvoli in Italia, Europa e nel mondo, tra i molteplici appuntamenti tre solo in Friuli, uno già fatto a Grado il 13 maggio, il 22 luglio a Lignano e il 14 ottobre a Trieste per la manifestazione La Barcolana. Nella compagine acrobatica più numerosa al mondo, tra cui due della provincia di Pordenone:. Entrambi sono stati concordi: ci spinge la passione. Una vita quella di pilota delle Frecce che si divide fra addestramento ed esibizioni, costanza e impegno. Semproniel, 38 anni di Porcia, 2mila 100 ore di volo, dopo aver conseguito il diploma di perito industriale all'Itis - Kennedy entra nel 2000 in Accademia Aeronautica a Pozzuoli Aquila V e nel giugno 2004 consegue la Laurea Magistrale in Scienze Politiche all'Università Federico II di Napoli. Da qui è tutta una salita...