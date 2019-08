FONTANAFREDDA (PORDENONE) - Un imprenditore di 71 anni, di Fossalta di Portogruaro (Venezia), è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina, poco dopo le 11, nell'impianto di depurazione di Fontanafredda (Pordenone).



Secondo una ricostruzione, l'uomo - titolare della ditta cui era stato affidato l'appalto per la pulizia dell'impianto - è stato colpito agli arti inferiori dal braccio meccanico dell'autocisterna che stava manovrando per la bonifica del sito. Soccorso dai colleghi, è stato trasportato in ambulanza in ospedale a Pordenone: non è in pericolo di vita. Indagini a cura dei Carabinieri della locale stazione e degli Ispettori dell'Azienda sanitaria.

