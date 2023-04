CORDENONS - Ricordate la vicenda della signora che un "personaggio" intrufolatosi in una gara di mountain bike, passando in bici ha palpeggiato al seno scappando poi a suon di pedalate? Agli occhi degli uomini, un episodio curioso, anzi, divertente. Agli occhi delle donne lo è stato molto meno di sicuro, anzi, offensivo. Il diverso modo di vedere queste cose è però ancora alquanto radicato, al punto da essere emerso qualche giorno fa perfino in Tv, dove la vicenda della nonna cordenonese ha occupato una manciata di secondi e qualche sonora quanto poco opportuna risata durante un noto programma mattutino di un famoso personaggio. Bravo è bravo, nulla da dire, una verve da far invidia, un intrattenitore con i fiocchi, Rosario Fiorello. Di questi tempi in onda al mattino presto con un Viva Rai 2 che lo vede commentare le notizie del giorno, tra un'ospitata illustre e qualche canzone, per cominciare col sorriso la giornata. Compito che il siciliano svolge come sempre egregiamente. Al suo fianco, a condurre il programma del secondo canale, il 48enne Fabrizio Biggio.

IL DISAGIO

«Fiorello mi è pure simpatico», commenta la signora Graziella, la "nonna" indebitamente toccata dal codardo in bicicletta. Una donna non priva di fascino, Graziella, certo non una nonnina di 90 anni vestita di scuro e con il bastone. Ed è facile immaginare il fastidio che ha provato quando sullo smartphone, tra la valanga di filmati che proposti ad ogni piè sospinto, Graziella si è vista uno spezzone di Viva Rai 2 che mostrava il titolo dell'articolo del Gazzettino che raccontava la sua vicenda. «Tra l'altro non l'ho più ritrovato quel filmato, per quanto l'abbia cercato chissà, forse l'hanno cancellato». Fiorello mostrava il giornale e ne veniva fuori un «la nonna palpeggiata mentre andava ad erbette» che ha scatenato l'ilarità dei presenti.

LA RABBIA

«Anche qualche amico maschio nei giorni scorsi mi ha rivolto sulla faccenda delle battute leggere, non mi sono sentita offesa, vedere questa cosa su Rai 2 invece...» l'ha seccata. Graziella non è certo donna da drammatizzare l'episodio accadutole, anzi fin dal primo momento ha chiarito di non averlo vissuto come qualcosa di grave, ma un'altra cosa è riderci sopra. «Avrei anche accettato la risata, l'idea che negli uomini la cosa, tra le erbette e una palpata, potesse suonare divertente - commenta Graziella -. Se un istante dopo si fosse almeno sottolineato l'inopportunità del gesto». La cordenonese disse subito, dopo l'accaduto, che da donna adulta aveva parato il colpo, ma che l'atto avrebbe sicuramente avuto altro effetto se a subirlo fosse stata, ad esempio, una ragazzina. In realtà, il fatto che lei abbia sufficiente carattere per reagire alla stupidità del ciclista non sminuisce il brutto gesto. Per quanto tempo ancora le donne dovranno ricordare agli uomini che il loro corpo non si tocca senza consenso? Quella del team di Rai 2 è probabilmente solo una leggera scivolata frutto dei tempi, spesso troppo veloci, di trasmissioni come quella in questione. Ma sarebbe bello sentire un importante uomo di spettacolo come Fiorello riconoscere che c'è poco da ridere se una donna viene toccata senza consenso, e certo che non fa alcuna differenza se l'onta tocca ad una "nonna" sessantenne (Fiorello di anni ne ha qualcuno in più) che va ad erbette con un'amica.

Post scriptum. Avessero voluto farsi una risata, a Fiorello e al suo team sarebbe bastato andare oltre il titolo. La toccata indesiderata è stata un episodio fastidioso e da condannare, ma il fatto che il responsabile, il ciclista si sia inserito in modo fraudolento nella gara di mountain bike, facendo un po' di sceneggiata e perfino rincorrere dagli organizzatori, prima di dileguarsi nel nulla, beh, quello si avrebbe potuto strappare un'innocente risata senza offendere nessuno.