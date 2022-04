PORDENONE - Voglia di ripartire nel segno dell'enogastronomia di qualità. Prodotti del territorio, materie prime e filiera agroalimentare sono i temi al centro di Cucinare rassegna dedicata agli appassionati di cucina che si terrà alla Fiera di Pordenone nel weekend lungo che va dal 9 all'11 aprile. I padiglioni 8 e 9 dell'ente fieristico saranno allegramente invasi da oltre 100 stand con più di 50 eventi proposti, tutti ad ingresso gratuito, previa prenotazione. Corsi, degustazioni, cooking show per scoprire abbinamenti cibo-bevanda oppure per apprendere il procedimento per la realizzazione di una ricetta esclusiva sono gli elementi che hanno caratterizzato la formula vincente di questa kermesse anche nelle passate edizioni.



IL CALENDARIO

Tre giorni intensi dalle 8 alle 19.30 con un programma ricchissimo. Tre gli spazi adibiti. L'Arena SuperOne è allestita dall'omonimo partner che gestisce supermercati attenti ai prodotti del territorio e di nicchia. Al suo interno ci sarà il cooking show di Anna Barbina, chef di AB Osteria che riceverà il premio Miglior Giovane Chef del Triveneto assegnato da BCC Pordenonese e Monsile. Nella sala del gusto ci sarà attenzione per temi particolari come la cucina gluten free oppure il seminario su barbecue e l'utilizzo delle spezie, oltre che approfondire la filiera delle latterie pordenonesi, con relativa degustazione dei prodotti delle latterie di Marsure, Palse e Maron di Brugnera. Nella sala Io sono Fvg realizzata in collaborazione con Promoturismo interessanti cooking show e dimostrazioni. Si rafforza anche la collaborazione con la Fondazione Pordenonelegge «Il cibo è una cosa preziosa è l'opinione del presidente Michelangelo Agrusti ed è anche un segno distintivo della nostra regione. Ma il cibo e la cucina sono anche cultura».



GLI APPUNTAMENTI

E allora ecco due incontri organizzati assieme alla curatrice del Festival di Pordenonelegge, Valentina Gasparet. Sabato 9 Aprile alle 17.30 sarà presente Luca Perego, in arte LuCake che presenterà il suo Manuale di pasticceria per tutti. Il suo storytelling sarà affiancato da una ricetta realizzata in diretta da Federico Zambon della Pasticceria Diana di Pordenone. Il giorno dopo alle 16 il giornalista Gabriele Giuga introdurrà Benvenuti a Casa Papagallo di Luca Papagallo uno dei più bravi cuochi abili nell'abbinare abilità in cucina e utilizzo dei social network. Con lui lo chef pordenonese Carlo Nappo che realizzerà live una ricetta. Ultimo binomio che unisce virtuale e reale la sfida ai fornelli tra il noto Youtuber Il Canal e lo chef Federico Mariutti dell'osteria Turlonia di Fiume Veneto che andrà in scena domenica 10 alle 14.30 all'Arena SuperOne. Non solo professionisti: uno degli eventi più attesi sarà Cucinare Social: dal web alla Fiera! I gruppi degli amanti della cucina nati durante il lockdown si sfideranno nell'atto finale del contest denominato #contestcucinare2022. Dopo mesi passati a postare i piatti sui social e a scambiarsi idee e consigli in maniera virtuale è arrivato il momento di sfidarsi dal vivo e assaggiare le creazioni dei propri competitor. Oltre agli eventi ci sarà ovviamente anche la giusta attenzione per il vino e la birra. Due i saloni tematici. Il primo, Vinum, sarà una rassegna di cantine di qualità. Il secondo denominato Beer & Co è uno spaccato dell'arte brassicola veneta e friulana, ma non solo. Particolare anche l'orario dell'aperitivo che proporrà un appuntamento quotidiano nello spazio del Club amici del Toscano dove è possibile testare il gusto forte dei sigari toscani in abbinamento con bevande e cocktail rinomati. Sempre in Fiera oggi parte la seconda edizione di Io creo, dai vita alle tue idee, tre giorni di full immersion dedicati alla creatività e all'hobbistica per le appassionate creative. Saranno quasi 50 gli espositori al Padiglione 5.