Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, entro il 25 aprile vaccinati 80mila anziani: parla il presidente Fedriga Diretta

Alle 11 di oggi (lunedì 8 febbraio) il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga e il vicepresidente Riccardo Riccardi presentano in diretta la campagna di vaccinazione dedicata ai 108mila ultraottantenni residenti in regione.

Inizia la conferenza il vicepresidente Riccardi: "Avevamo stimato 58mila persone nella prima fase. In realtà la potenzialità era di 48mila persone. L'adesione è al 90 per cento, con circa 43mila vaccinati. Le quote disponibili arrivavano a 82mila dosi. Complessivamente sono state somministrate più di 61mila dosi. Abbiamo una disponibilità per la conclusione della prima fase 21mila dosi, su 23.500 iniezioni rimanenti. Secondo i nostri calcoli le prime dosi termineranno il 27 di febbraio, e le seconde il 19 marzo".

LA NOVITA'. "La seconda fase comprende 108mila persone con più di 80 anni. La vaccinazione sarà garantita dalla classe 1941 compresa. Di questi 108mila abbiamo definito due modelli di accesso: il primo è un modello passivo, con il sistema che andrà incontro a chi deve essere vaccinato. Si tratta di 6.230 persone in assistenza domiciliare e circa 8.500 titolari del programma di lavoro della Regione. Saranno le Aziende sanitarie a chiamare queste persone. Ci restano 93mila persone: questi cittadini prenoteranno il vaccino nei Cup, ai call center e nelle farmacie. La prenotazione non è possibile dal medico di medicina generale".

LE DATE - Da mercoledì 10 febbraio saranno aperte le agende. Il programma prevede di inoculare il vaccino dal 15 febbraio. "Abbiamo una potenzialità rispetto all'agenda di tenere aperte le prenotazioni per la prima dose sino al 28 marzo. Contiamo di vaccinare 10.500 persone a settimana, per 63mila prime dosi entro marzo. Contiamo di completare il lavoro tra il 18 e il 25 aprile. Restano al momento fuori 30mila persone.

I SITI - Le 15mila persone fragili saranno vaccinati a domicilio. Gli altri riceveranno le fiale nei distretti.

ASTRAZENECA - In programma incontri urgenti con le categorie di under 55 destinate al "secondo binario" della vaccinazione.

