Falcia l'erba e il trattore si inabissa nel fiume a 2 metri di profondità

di Paola Treppo

FONTANAFREDDA (Pordenone) -; è successo intorno alle 13 di ieri, mercoledì primo agosto, a Nave di Fontanafredda, in via Sant'Antonio, vicino alla chiesa. Per recuperare il mezzo agricolo sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Pordenone e i sommozzatori del Comando dei pompieri di Venezia. Il trattore è stato imbragato; era finito aA supporto anche una l'autogru del comando dei vigili del fuoco di Treviso, i pompieri die due mezzi della Protezione civile che hanno messo a disposizione le barriere galleggianti assorbenti per contenere eventuali sversamenti di gasolio. Il recupero è stato portato a termine intorno alle 17 senza causare alcun danno al mezzo agricolo. Nessuno è rimasto ferito.