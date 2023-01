Epifania, in Friuli Venezia Giulia 1700 le chiamate al Nue 112. In calo rispetto all'anno scorso

Sono diminuite rispetto allo stesso giorno del 2022 le telefonate giunte ieri, giorno dell'Epifania, al Nue112 in Friuli Venezia Giulia. Nel corso delle 24 ore le chiamate sono state 1.718, di cui 892 inappropriate, ovvero per situazioni di non emergenza, e 826 per emergenza vera. L'anno scorso il Nue erano stato contatto 1.963 volte, di cui 936 per vera emergenza. È quanto emerge dai dati diffusi dal Nue112 regionale. Per quanto riguarda le chiamate di vera emergenza, 301 sono giunte ieri dalla ex provincia di Udine, 245 dalla ex provincia di Trieste, 139 dalla ex provincia di Pordenone, 108 dalla ex provincia di Gorizia, 33 da fuori regione. Nel dettaglio, 502 sono state transitate alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, 145 ai carabinieri, 122 alla Polizia, 55 ai Vigili del fuoco e due alla Capitaneria di Porto di Trieste. La maggior parte delle richieste di soccorso erano collegate ai movimenti dei cittadini durante i festeggiamenti. Alcune decine hanno riguardato le attività tradizionali di accensione dei fuochi epifanici. Ieri sono stati inoltre segnalati 19 incidenti stradali, nei quali sono rimaste ferite 10 persone.