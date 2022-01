Una cantante sacilese "corre" per partecipare all'Eurovision song contest

SACILE - Potrebbe essere la sacilese Elisa Gaiotto, nome d’arte Eliza G, a rappresentare la Romania, paese in cui è molto nota ed apprezzata, nella prossima edizione di Eurovision che si terrà proprio in Italia.



SOTTO ESAME DEL PUBBLICO



Selezionata insieme ad una quarantina tra gli oltre novanta artisti che si sono esibiti nelle scorse settimane sulla Tv nazionale rumena in vista della finale che incoronerà l’artista destinato a rappresentare il paese nel prestigioso festival musicale, Eliza, in gara con il brano The other half of me cantato in italiano e in inglese, è al settimo cielo.

«In Romania – spiega Elisa Gaiotto al telefono – le modalità per individuare il proprio rappresentante nel concorso europeo sono diverse da quelle del nostro paese. Infatti i cantanti, anche stranieri, sono scelti da una giuria e dal voto dei telespettatori nell’arco di circa un mese, durante il quale partecipano alle semifinali e poi alla finale vera e propria. Il prossimo appuntamento sarà il 20 gennaio e, se avrò la fortuna di essere scelta tra una rosa di artisti sempre più ristretta, potrei davvero avere l’onore di calcare il palco in rappresentanza di un paese europeo che mi ha dato tanto».



L’ULTIMA SFIDA

Per saperlo Eliza dovrà aspettare il 12 febbraio, data dell’ultima sfida che potrebbe traghettarla verso questa importante kermesse musicale che, nella scorsa edizione, ha visto trionfare il gruppo italiano dei Maneskin. Sarebbe un’ulteriore soddisfazione per questa cantante altoliventina, che si aggiunge a quella di essere stata scelta per esibirsi, il 4 novembre, a Palazzo Madama davanti ai Senatori della Repubblica e ad altri illustri ospiti in un concerto trasmesso su Rai 1.



PROFETA ALL’ESTERO



Nata nel 1984, la sacilese Eliza è diventata famosa in Italia partecipando a The Voice of Italy nel 2019. È all’estero, però, che la giovane ha conosciuto successo e fama esibendosi a fianco di numerosi artisti da Benny Benassi a Steve Aoki, durante numerose tournee in Sud America, soprattutto in Brasile. Nel 2019 ha conquistato il primo premio al Cerbul The Aur Golden Stag Festival, noto concorso che si svolge in Transilvania, con un brano inedito italiano, Altro che le favole, scritto dalla stessa Eliza insieme a Giuseppe Anastasi, una delle firme più importanti della musica italiana contemporanea, a Mike Connaris e a Valerio Carboni.

A questa nostra concittadina l’augurio affinché il 2022 la porti sul podio dei vincitori premiando la sua splendida voce e l’impegno con cui si è dedicata in questi anni alla musica.