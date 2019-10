Electrolux Professional, nuovo logo e trattativa sui 40 esuberi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - Prosegue a tappe forzate il percorso che il prossimo anno porterà alla separazione definitiva didalla società madre che continuerà a operare nell'ambito degli elettrodomestici di consumo. Ieri la multinazionale svedese ha compiuto un altro passo sulla strada della costituzione della nuova società. Alla fiera Host di Milano è stato presentato il nuovo marchio della nascente società: un logo che non si differenza molto da quello madre, ma che mette in evidenza la dicitura Professional oggi inesistente nel brand. Nel frattempo, a livello territoriale si stanno ponendo le basi per la trattativa tra azienda e sindacato attraverso la quale si dovranno gestire i circa quaranta esuberi che sono stati individuati nel sito di Vallenoncello, oggi il quartier generale del settore delle apparecchiature professionali.