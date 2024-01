Regione FVG: «Alla Electrolux fondi se sviluppa la produzione»

PORDENONE - La vera partita per salvare gli esuberi Electrolux nello stabilimento di Porcia, ma più in generale allontanare lo spetto di un ulteriore taglio che porterebbe la produzione di lavatrici al livello più basso in assoluto con tutti i rischi che ne conseguono, è iniziata ieri. Fuori dalla sede dell'ex Provincia a Pordenone, c'erano circa 200 lavoratori. Dentro il ministro pordenonese Luca Ciriani, il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, gli assessori Sergio Bini, Industria, e Alessia Rosolen, Lavoro. In più il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti. Una cosa è apparsa subito evidente: il futuro dello stabilimento Electrolux passa dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Governo.