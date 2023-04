Pordenone. Operazione antidroga, arrestato il boss di un'organizzazione criminale dedita allo spaccio

PORDENONE - È stato arrestato dai carabinieri di Pordenone il presunto capo di un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di droga che era stata decapitata lo scorso novembre durante una vasta operazione denominata «Big bag» che aveva portato ad altri 8 arresti. L'uomo, 30 anni, di nazionalità albanese, residente a Roveredo in Piano, all'epoca non era stato incriminato per mancanza di alcuni elementi, nonostante gli investigatori fossero persuasi del suo ruolo chiave. In questi mesi, i militari dell'Arma sono riusciti a raccogliere azioni, tracce e collegamenti che hanno convinto il Gip di Pordenone ad accogliere la richiesta di arresto avanzata dalla Procura. Nel corso di mesi di indagini sono stati sequestrati oltre venti chili di marijuana e centocinquanta grammi di cocaina.