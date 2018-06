Bella "gitana" confonde il nonno in strada e gli sfila Rolex da 4mila euro

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SACILE (Pordenone) - Bella "gitana"in strada: gli sfila; è successo questa mattina, giovedì 21 giugno, a. Vittima un anziano di 78 anni del posto che mentre camminava lungo una via della cittadina per raggiungere le bancarelle del mercato settimanale, è stata avvicinato da una donna che poi ha descritto come "gitana".Con una scusa, lasi è avvicinata molto all'uomo e, intavolando un discorso per distrarlo, gli ha sfilato abilmente il prezioso orologio Rolex che aveva al polso, del valore di quattromila euro. Poi la "gitana" ha salutato e si è allontanata frettolosamente verso una auto; è salita a bordo del mezzo, guidato da un complice, e si è dileguata, anche con l'aiuto di una terza persona che probabilmente faceva da "palo". L'si è accorto dopo poco di essere statoe ha denunciato l'accaduto ai carabinieri del Norm della Compagnia di Sacile che adesso stanno indagano per identificare la banda dei tre ladri.