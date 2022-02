L'imprenditore bulgaro non risponde al Gip. I suoi avvocati: «E' confuso e sotto choc». Carcere o domiciliari, stasera la decisione

PORDENONE - Dimitre Traykov, l'imprenditore 61enne arrestato con l'accusa di omicidio stradale plurimo, fuga e omissione di soccorso, dopo aver investito e ucciso con un Suv due giovani cugine venete, nel corso dell'odierna udienza di convalida si è avvalso della facoltà di non rispondere. Di fronte al Gip Giorgio Cozzarini l'indagato è rimasto in silenzio anche perchè non è stata ancora delineata una strategia difensiva. I suoi legali hanno infatti riferito che l'imprenditore, di origine bulgara, non solo è ancora sotto choc, ma appare confuso, circostanza che ha impedito una ricostruzione puntuale dei drammatici momenti dell'incidente lungo l'A28. La decisione del Gip è attesa in serata: la Procura ha chiesto la sua permanenza in carcere (è rinchiuso a Udine da domenica notte), ma tra le misure possibili c'è anche quella della concessione dei domiciliari.